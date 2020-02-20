Об этом в письме к председателю комитета юстиции Конгресса США Джеррольду Недлеру сообщил заместитель министра Стивен Бойд, информирует издание Politico.

Данный шаг потенциально дает генеральному прокурору США Уильяму Барру больше возможностей отслеживать политически чувствительные расследования, касающиеся Украины.

Донохью будет “координировать существующие вопросы”, а также “оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих”, – говорится в письме, которое цитирует американский телеканал CNN.

Какими именно делами будет заниматься Донохью, пока неизвестно.

Среди резонансных расследований, касающихся Украины, есть дело двух бизнес-партнеров Рудольфа Джулиани (адвоката президента США Дональда Трампа) – Игоря Фруман и Льва Парнаса, которых обвиняют в нарушении правил финансирования политических кампаний. Нарушения связаны с попытками повлиять на американских должностных лиц в пользу украинских чиновников.

Согласно данным прокуроров, Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, но и в интересах украинского чиновника, который добивался отзыва посла США в Украине Мари Йованович.

Самому Джулиани по данному делу обвинение предъявлено не было.

Как проинформировал заместитель генерального прокурора Джеффри Розен, Донохью уже “занимается некоторыми вопросами, связанными с Украиной”.

Отныне любое дело, касающееся Украины, должно быть направлено в офис Донохью “для расследования и надлежащего рассмотрения”.