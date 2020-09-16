Министерство культуры и информационной политики намерено добиться блокировки приложения российской соцсети "ВКонтакте" для пользователей из Украины.

Об этом Минкульт сообщил на своей странице в Facebook.

13 сентября разработчики “ВКонтакте” сообщили, что в Украине соцсетью теперь можно пользоваться без VPN. Соответствующее обновление прокси их приложения позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины.

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российские спецслужбы возобновили работу приложения в Украине накануне местных выборов, чтобы получить данные об украинцах.

Минкульт в свою очередь заверил, что принял во внимание эту информацию и совместно с СНБО и СБУ и другими правоохранительными органами “принимает соответствующие меры для блокирования работы этой социальной сети” в Украине.

Среди прочего, министерство готовит обращение к Apple, Google и другим компаниям с требованием изъять мобильное приложение “ВКонтакте”.

Напомним, 15 мая 2017 пятый президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине ряда российских компаний. В частности, запрет касался ресурсов “Одноклассники”, “ВКонтакте” и “Яндекс”.

Кроме того, украинские интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.

15 мая 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”.