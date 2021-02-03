Минкульт инициирует блокирование каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина» в Youtube

Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" с просьбой прекратить их функционирование на видеохостинге.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.

Ткаченко отметил, что эфирная, спутниковая или Интернет-трансляция этих каналов создает информационную угрозу национальной безопасности Украины. Он добавил, что эти каналы признаны “частью пропагандистской войны России против Украины”.

При этом министр признал, что Youtube руководствуется собственными правилами блокировки каналов, но “популярная платформа должна знать о том, кто именно и как именно финансирует и производит враждебный контент”.

Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.