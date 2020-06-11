Об этом центр сообщил на своей странице в Facebook.

Так, 10 июня состоялось совещание под председательством министра культуры и гуманитарной политики Украины Александра Ткаченко.

“Приятно удивила конструктивность, основательность подхода и оперативность, с которой решался министром вопрос финансирования Центра. Оно согласовано в планируемых пределах 8,6 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом того, что Центр из-за карантина не получит минимум 2,5 млн. дохода от аренды и примерно половину дохода от мероприятий (2,5 млн. ведь Музей кино и Сцена 6 не работают), названная цифра гарантирует сохранность институции, но от бюджета развития (5 млн. грн. в 2019) придется отказаться.

“В нынешних кризисных условиях сохранить институцию – сейчас главная цель. Надеюсь, план Александра Ткаченко возобновить финансирование Министерства культуры и информационной политики Украины на плановом уровне 2019 года с направлением дополнительного финансирования на покрытие убытков учреждений культуры от вынужденного простоя во время пандемии – также реализуется”, – отметил директор Довженко-Центра Иван Козленко.