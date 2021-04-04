Переизбрания исполнительного директора Украинского культурного фонда (УКФ) связано с тем, что Министерство культуры и информационной политики пытается таким образом "повлиять на механизм распределения государственных средств и контролировать денежные потоки".

Об этом в интервью “Фактам” отметила экс-глава наблюдательного совета УКФ, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

По ее словам, когда создавался Украинский культурный фонд, то в основу его деятельности “закладывали прозрачные европейские принципы стимулирования и поддержки творческих людей”.

“А сейчас власти рассматривают УКФ как бизнес-проект … Поэтому против руководства фонда и началась грязная политическая пиар-кампания. Поэтому и давит на него Министерство культуры”, – отметила Марина Порошенко.

По ее мнению, если давление со стороны власти не прекратится – это может привести к прекращению деятельности УКФ, который “за три года много сделал для возрождения культуры в Украине”. Единственный выход для спасения Украинского культурного фонда – “это объединение всего творческого сообщества для его поддержки”.

9 февраля 2021 года был объявлен конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда.

24 марта наблюдательный совет Украинского культурного фонда принял решение о проведении повторного конкурса на должность исполнительного директора.

В соответствии с приказом Министерства культуры и информационной политики от 31 марта исполнять обязанности директора Украинского культурного фонда поручили Ирине Осадчей.

Украинский культурный фонд был создан в 2017 году с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.