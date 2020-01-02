Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило о возвращении Украине незаконно вывезенной во время немецкой оккупации картины известного украинского художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Об этом сообщается на странице Минкульта в Facebook.

Так, картина была вывезена во время оккупации нацистами из Днепропетровска в 1941-1943 годах.

“Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американской четой Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США). Возвращение работы Михаила Панина в Украину – это результат многолетней совместной работы и стратегического партнерства между Украиной и США, а также, что не менее важно, международное признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй Мировой войны”, – говорится в сообщении ведомства.

В 1962 году картина была обнаружена у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии.

В 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а через год дом был вновь продан, очередной владелец выставил картину Панина на аукцион. На объявление обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу.