Об этом сегодня заявил глава ведомства Владимир Бородянский, сообщает информагентство “Интерфакс-Украина”.

“На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами”, – сказал он.

Бородянский добавил, что уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. А вещание, как ожидается, начнется с 1 марта. Он также анонсировал утверждение названия этого телеканала в ближайшее время.

Напомним, что ранее сообщалось, что государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA | TV, начнет вещание 15 февраля.