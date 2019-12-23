Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил в своем Telegram-канале.
“Проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки. Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами МКМС (Министерства культуры, молодежи и спорта – ред.) вместе с представителями журналистского и медиасообщества, которые нашли возможность все это время работать в рабочих группах. И мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения”, — написал Бородянский.
По словам министра, законопроект о дезинформации должен пройти “через публичный диалог”, на основе которого позднее он будет доработан.
“Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог. Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога”, — добавил он.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.
- Позднее Бородянский объяснил, каковы по его мнению критерии дезинформации и сообщил, что многие нормы закона о медиа и борьбе с дезинформацией будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной.