Законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки и будет представлен для публичного обсуждения в начале января.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил в своем Telegram-канале.

“Проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки. Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами МКМС (Министерства культуры, молодежи и спорта – ред.) вместе с представителями журналистского и медиасообщества, которые нашли возможность все это время работать в рабочих группах. И мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения”, — написал Бородянский.

По словам министра, законопроект о дезинформации должен пройти “через публичный диалог”, на основе которого позднее он будет доработан.

“Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог. Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога”, — добавил он.