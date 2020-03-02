Трансляцию презентации телеканал иновещания Украины UATV.

В воскресенье, 1 марта, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины запустило развлекательно-информационный телеканал для временно оккупированных территорий “Дом”, созданный на базе канала UATV. 2 марта состоялась презентация телеканала.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что в эфирной сетке телеканала пока что будет только контент других медиагрупп.

“Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно. Мы провели переговоры со всеми крупными игроками украинского телевизионного рынка и договорились, … что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине. Это сериалы, ток-шоу, развлекательные шоу”, — сказал Тимошенко.

Отмечается, что когда телеканал начнет собственное производство контента — перейдет на спутниковое и кабельное вещание, а пока доступен только в цифровом телевидении. К тому же, он доступен только на временно неподконтрольных Украине территориях.

И.о. гендиректора телеканала UATV Юлия Островская сообщила, что на линии соприкосновения уже есть три корпункта телеканала, но сеть планируют расширять. По ее мнению, целью телеканала является “возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях” и “деоккупация сознания” этих граждан.

В то же время контент на телеканале не будет “политизированным”.

“Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих” голубых экранах “что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверения в лучшем будущем”, — отметила Островская.

LIVE | Презентація концепції нового телеканалу "Дім" для тимчасово окупованих територій LIVE | Презентація концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій Gepostet von UATV українською am Montag, 2. März 2020

Напомним, в ноябре 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал в течение 3 месяцев запустить украинское телевещание на 80% оккупированных территорий Донбасса. В феврале стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины перенесло запуск телеканала для временно оккупированных территорий на 1 марта.