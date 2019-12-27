В феврале 2020 году на базе государственного телеканала UA|TV будет создан телеканал для временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

В частности, на первом этапе новый телеканал будет развлекательно-информационным.

“Государственный канал для ТОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием. Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ТОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий”, – зазначив первый заместитель мин Истра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.