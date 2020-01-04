Об этом сообщили в пресс-службе МКМС.
“Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA | TV, начнет вещание 15 февраля”, — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что на первом этапе канал будет объединять развлекательные программы на русском и украинском языках, сериалы и кинофильмы производства украинских медиагруппы, и информационное вещание собственного производства.
Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная — экс-главред “24 канала”, заместитель главного редактора издания “Новое Время”, редактор журнала “Корреспондент”.
Директора нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До того того момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.
- В ноябре 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал в течение 3 месяцев запустить украинское телевещание на 80% оккупированных территорий Донбасса.
- Позднее стало известно, что отдельный телеканал для жителей временно оккупированного Донбасса будет двуязычным.
- В министерстве иностранных дел отмечали, что работают над “пакетом месседжей” для жителей временно оккупированных территорий Донбасса совместно с Минкультом.