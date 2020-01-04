Министерство культуры, молодежи и спорта назвало дату запуска государственного телеканала для временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе МКМС.

“Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA | TV, начнет вещание 15 февраля”, — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что на первом этапе канал будет объединять развлекательные программы на русском и украинском языках, сериалы и кинофильмы производства украинских медиагруппы, и информационное вещание собственного производства.

Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная — экс-главред “24 канала”, заместитель главного редактора издания “Новое Время”, редактор журнала “Корреспондент”.

Директора нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До того того момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.