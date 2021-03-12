Из бюджета города Миннеаполис семье убитого Джорджа Флойда заплатят 27 миллионов долларов на урегулирование судебного иска по поводу расовой несправедливости и жесткости полиции.

Об этом сообщает Reuters.

Мэр города Джейкоб Фрей присоединился к другим чиновникам и членам семьи Флойда, чтобы обсудить урегулирование.

Сейчас продолжается суд в отношение полицейского Дерека Шовина, который поставил ногу на шею Флойду, когда тот лежал обездвижен на земле и кричал о том, что не может дышать. Сестра Флойда Бриджетт заявила, что она и ее семья “рады, что эта часть трагического пути к правосудию для Джорджа решена”.

“Хотя наши сердца разбиты, мы утешаемся тем, что даже после смерти Джордж Флойд показал миру, как жить”, – сказала она, поблагодарив власти города за предоставление финансовой помощи в оплате судебных издержек.

В прошлом году родственники Флойда подали в суд на город, Шовина и трех других полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда, нарушив его конституционные права.