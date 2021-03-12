Об этом сообщает Reuters.
Мэр города Джейкоб Фрей присоединился к другим чиновникам и членам семьи Флойда, чтобы обсудить урегулирование.
Сейчас продолжается суд в отношение полицейского Дерека Шовина, который поставил ногу на шею Флойду, когда тот лежал обездвижен на земле и кричал о том, что не может дышать. Сестра Флойда Бриджетт заявила, что она и ее семья “рады, что эта часть трагического пути к правосудию для Джорджа решена”.
“Хотя наши сердца разбиты, мы утешаемся тем, что даже после смерти Джордж Флойд показал миру, как жить”, – сказала она, поблагодарив власти города за предоставление финансовой помощи в оплате судебных издержек.
В прошлом году родственники Флойда подали в суд на город, Шовина и трех других полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда, нарушив его конституционные права.
- Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- 16 июня, после нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии, президент США Дональд Трамп опубликовал указ о реформе правоохранительной системы.