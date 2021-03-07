Федеральное правительство Германии заявляет о новых военных возможностях Китая и России. Согласно внутреннему документу министерства обороны ФРГ, Россия нацелена на "дестабилизацию и ослабление НАТО как максимум действий".

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

Власти Германии заявляют, что целью Пекина является “обеспечение экономического развития и формирование международного порядка в соответствии со своими интересами”.

“Китай все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе в отношении продажи оружия и военного сотрудничества”, – говорится в документе минобороны Германии.

У Китая не только два миллиона солдат, около 6850 боевых танков и 1600 истребителей, но и “самый большой в мире потенциал обычных ракет”, включая чрезвычайно опасные гиперзвуковые ракеты с дальностью до 2500 километров. Кроме того, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал.

Вооруженные силы Китая хорошо оснащены вооруженными беспилотниками. “Китай теперь также является крупнейшим в мире экспортером вооруженных дронов”, – говорится в отчете минобороны.

Кроме того, Пекин становится все более активным в космосе и “уже имеет обширный портфель космической разведки”. Китай также мог бы принимать эффективные меры против других государств и успешно проводить космические операции. При этом минобороны Германии считает слабыми сторонами китайской армии – отсутствие профессионализма в вооруженных силах и плохая координация между морскими и воздушными частями.

“Трудноперехватываемые гиперзвуковые ракеты”

Что касается России, в Бундесвере особенно озабочены “применением высокоточных, дальнодействующих и трудноперехватываемых гиперзвуковых средств (гиперзвуковых ракет)”. Кроме того, крупные капиталовложения будут сделаны в “поддержание потенциала ядерного морского базирования” и в “приоритетную модернизацию потенциала ядерного оружия”. Сообщается, что у Москвы уже есть около 6375 ядерных боеголовок.

840 000 солдат хорошо обучены и могут быть быстро перемещены: “Российские вооруженные силы способны достичь превосходства во времени и пространстве”.

Однако слабостью Москвы, отмечают военные эксперты, является “ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе” и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является “политическим инструментом воздействия и власти”, отмечается в документе.

Далее в документе говорится: “Максимально возможная выгода достигается при сравнительно небольших затратах средств”.

Это подтверждают и новые данные Международного института стратегических исследований в Лондоне. Так, Китай и Россия тратят на оборону лишь треть от суммы, которую тратит США.