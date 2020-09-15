Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
Учения пройдут в Беларуси с 12 по 16 октября.
“В Центральном военном округе продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабному учению с Миротворческими силами ОДКБ “Нерушимое братство-2020”, которое пройдет с 12 по 16 октября с.г. на полигоне “Лосвидо” в Республике Беларусь”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что военные отработают подготовку и ведение миротворческой операции
Кроме России и Беларуси в учениях примут участие подразделения Армении, Казахстана, Киргизстана и Таджикистана.
- Ранее стало известно, что в Беларуси пройдут “антитеррористические учения” “Славянское братство – 2020”.