Министерство обороны Украины вводит обязательное тестирование на уровень владения английским языком для офицерского и сержантского состава.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Сегодня поставлена задача по ускорению имплементации стандартов НАТО в сфере военного образования и науки, поэтому система военного образования в Украине находится в фазе интенсивной трансформации. Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных Силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантические ценностях и принципах”, – сообщили в министерстве.

Также для тех, кто уже владеет английским на достаточном уровне, предусмотрена организация преподавания на курсах профессионального военного образования исключительно на английском.