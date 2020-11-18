Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Сегодня поставлена задача по ускорению имплементации стандартов НАТО в сфере военного образования и науки, поэтому система военного образования в Украине находится в фазе интенсивной трансформации. Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных Силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантические ценностях и принципах”, – сообщили в министерстве.
Также для тех, кто уже владеет английским на достаточном уровне, предусмотрена организация преподавания на курсах профессионального военного образования исключительно на английском.
- Ранее сообщалось, что с 2021 каждый, кто претендует на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание украинского языка.