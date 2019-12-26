Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов, Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов “Javelin” производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов. Говоря несколько, я имею в виду ресурс IV квартала. Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки”, – рассказал заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

По словам заместителя министра, в 2019 году министерству удалось реализовать три контракта.

“Два контракта с Правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с Агентством НАТО по поддержке и поставкам. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения – государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики” , – сказал он.

При этом Петренко также подчеркнул, что в данный момент наращиваются темпы поставок в вооруженные силы новых образцов военной техники и вооружений.

В свою очередь на странице посольства Украины в США в Facebook отметили, что данный контракт является первым масштабным контрактом прямых межправительственных оборонных закупок между США и Украиной.

“Это первый масштабный контракт прямых межправительственных оборонных закупок вооружений между Украиной и США. Украина заключила контракт на приобретение партии ПТРК “Javelin” с США благодаря закупкам, осуществленным непосредственно Министерство обороны Украины по программе Пентагона “Международные военные продажи” (Foreign Military Sales, FMS)”, – говорится в заявлении.

Справка. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.