В четверг, 10 декабря, Министерство обороны Украины рассказало о деталях собеседования с журналистом Юрием Бутусовым относительно его вероятного трудоустройства.

Об этом сообщается на Facebook-странице Минобороны.

В ведомстве отметили, что идея привлечь Бутусова к работе в Минобороны не предполагала того, что ему предложат должности заместителя, первого заместителя или министра обороны. Для этого должны быть соответствующие профессиональные основания.

“По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины. Эта процедура не может быть пересмотрена.

“Выражаем надежду, что в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ”, – добавили в министерстве.

Пользователи в комментариях отметили, что ситуация с “трудоустройством” Бутусова похожа на цирк. Некоторые комментаторы поставили под сомнение компетенцию CMM-менеджера, который опубликовал этот пост.

Отметим, что накануне собеседования Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что рассчитывает на должность заместителя министра обороны. Журналист добавил, что требует собеседования лично с главой Минобороны Андреем Тараном. Также он требовал присутствия прессы и разрешения на прямую трансляцию встречи в Facebook.

“Только министр Таран сможет обеспечить необходимый мне статус заместителя министра и доступ к делу “вагнеровцов”, для того, чтобы продвинуть расследование и разоблачить русскую агентуру в руководстве Украины. Я понимаю, что если не начать с разоблачения предателей, никаких реформ в нашей армии не будет”, – написал Бутусов перед собеседованием.

Пока журналист никак не прокомментировал ход общения с представителями оборонного ведомства.