Об этом сообщается на Facebook-странице Минобороны.
В ведомстве отметили, что идея привлечь Бутусова к работе в Минобороны не предполагала того, что ему предложат должности заместителя, первого заместителя или министра обороны. Для этого должны быть соответствующие профессиональные основания.
“По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины. Эта процедура не может быть пересмотрена.
“Выражаем надежду, что в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ”, – добавили в министерстве.
Пользователи в комментариях отметили, что ситуация с “трудоустройством” Бутусова похожа на цирк. Некоторые комментаторы поставили под сомнение компетенцию CMM-менеджера, который опубликовал этот пост.
Отметим, что накануне собеседования Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что рассчитывает на должность заместителя министра обороны. Журналист добавил, что требует собеседования лично с главой Минобороны Андреем Тараном. Также он требовал присутствия прессы и разрешения на прямую трансляцию встречи в Facebook.
“Только министр Таран сможет обеспечить необходимый мне статус заместителя министра и доступ к делу “вагнеровцов”, для того, чтобы продвинуть расследование и разоблачить русскую агентуру в руководстве Украины. Я понимаю, что если не начать с разоблачения предателей, никаких реформ в нашей армии не будет”, – написал Бутусов перед собеседованием.
Пока журналист никак не прокомментировал ход общения с представителями оборонного ведомства.
- На днях Министерство обороны объявило, что предлагает Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.
- После объявления о возможном назначении главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова в Министерство обороны между сторонами состоялся обмен постами в соцсетях, во время которого они раскритиковали друг друга.