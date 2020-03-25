Сегодня Министерство образования и науки заявило, что в связи с продлением карантина (до 24 апреля) изменит сроки вступительной кампании и дату проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

На период карантина все учебные заведения должны продолжить карантин.

“Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом”, – заявил заместитель главы Минбразования Егор Стадный.

26 марта на сайте МОН должна быть обнародована подробная информация о проведении пробного ВНО.