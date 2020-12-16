Об этом проинформировали в пресс-службе МОН.
Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма с рекомендациями.
Так, согласно постановлению Кабинета Министров, с 8 по 24 января в Украине вводятся усиленные карантинные ограничения. В этот период ученикам запрещено посещать школы.
“Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона “О среднем образовании”, – отметили в пресс-службе МОН.
Так, в части 3 закона указано, что образовательный процесс в школах организуется в рамках учебного года, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. А в части 4 закона – что структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет школы (с учетом образовательной программы).
Кроме того, согласно закону, продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.
Кроме того, министерство просит школы, которые решат учиться во время локдауна, сделать все возможное, чтобы организовать надлежащее дистанционное обучение.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.
- После зимних каникул, во время жесткого карантина (локдауна), что запланирован на январь 2021 года, школьники в Киеве начнут обучение в дистанционном режиме.