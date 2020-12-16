Министерство образования и науки Украины рекомендует школам продлить зимние каникулы на время усиленного карантина (локдауна), который будет действовать с 8 по 24 января.

Об этом проинформировали в пресс-службе МОН.

Руководителям местных департаментов образования уже направили соответствующие письма с рекомендациями.

Так, согласно постановлению Кабинета Министров, с 8 по 24 января в Украине вводятся усиленные карантинные ограничения. В этот период ученикам запрещено посещать школы.

“Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона “О среднем образовании”, – отметили в пресс-службе МОН.

Так, в части 3 закона указано, что образовательный процесс в школах организуется в рамках учебного года, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. А в части 4 закона – что структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет школы (с учетом образовательной программы).

Кроме того, согласно закону, продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

Кроме того, министерство просит школы, которые решат учиться во время локдауна, сделать все возможное, чтобы организовать надлежащее дистанционное обучение.