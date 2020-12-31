Минреинтеграции завершило разработку законопроекта о переходном периоде: что он предусматривает

В среду, 31 декабря, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода".

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Сейчас документ направлен на ознакомление центральным органам исполнительной власти, государственным службам и фондам, местным органам власти, научным, международным организациям, общественным организациям, экспертной среде, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству Президента Украины в АРК и другим.

“Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. И лучший способ восстановления этого доверия – это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов, это гарантия по восстановлению нарушенных оккупантом прав людей – прав на свое имущество, на справедливость, на правду”, – говорится в сообщении.

В частности, законопроект “О государственной политике переходного периода” предусматривает:

унификацию подходов к временно оккупированных территорий (ТОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;

инкорпорацию других законов и приведения к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ТОТ;

внедрение элементов переходного правосудия;

определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях;

решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;

установление института конвалидации сделок, которые были совершены на ТОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций

формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

создание временных администраций к проведению выборов местного самоуправления;

закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Кроме этого, законопроект предлагает законодательное закрепление определений ключевых терминов, относящихся к войне на Донбассе. За Российской Федерацией предлагают закрепить статус государства-агрессора и государства-оккупанта.