Минреинтеграции завершило разработку законопроекта о переходном периоде: что он предусматривает

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
Сейчас документ направлен на ознакомление центральным органам исполнительной власти, государственным службам и фондам, местным органам власти, научным, международным организациям, общественным организациям, экспертной среде, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству Президента Украины в АРК и другим.
“Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. И лучший способ восстановления этого доверия – это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов, это гарантия по восстановлению нарушенных оккупантом прав людей – прав на свое имущество, на справедливость, на правду”, – говорится в сообщении.
В частности, законопроект “О государственной политике переходного периода” предусматривает:
- унификацию подходов к временно оккупированных территорий (ТОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;
- инкорпорацию других законов и приведения к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ТОТ;
- внедрение элементов переходного правосудия;
- определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях;
- решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;
- установление института конвалидации сделок, которые были совершены на ТОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций
- формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;
- создание временных администраций к проведению выборов местного самоуправления;
- закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.
Кроме этого, законопроект предлагает законодательное закрепление определений ключевых терминов, относящихся к войне на Донбассе. За Российской Федерацией предлагают закрепить статус государства-агрессора и государства-оккупанта.
- 5 ноября стало известно, что украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Он содержит предложение о полном прекращении вооруженного конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса в начале 2021 года, чтобы провести там местные выборы 31 марта 2021 года.
- Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий активно работает над созданием законопроекта о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. В частности, этот законопроект предусматривает переходную судебную систему.