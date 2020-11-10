Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух дипломатов Великобритании. Официальный Лондон зеркально ответил на такие меры.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

“Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы высылаем двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатов”, – написал он.