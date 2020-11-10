Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
“Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы высылаем двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатов”, – написал он.
- Ранее сообщалось, что вслед за Литвой, Польшей и Германией Латвия и Эстония отозвали своих послов из Беларуси для консультаций.
- 9 ноября в столице Беларуси, в Минске, прошел “Марш народовластия” против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Задержали больше тысячи человек.