Об это сообщается на сайте МТИС.

“С 1 января в сети МТИС в аналоговом формате начинает вещание культовый канал “KVARTAL TV”.

“KVARTAL TV” — детище легендарной украинской студии “Квартал 95” — развлекательный канал для молодого и активного зрителя с хорошим чувством юмора. …. Ищите новый канал в аналоговом формате на частоте 191.25 МГц. и в “цифре” на 402 МГц”, — говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что в программе телеканала будут сериал “Сваты”, юмористические шоу “Вечерний Квартал” и “Рассмеши комика”, мультфильм в жанре политической пародии “Сказочная Русь” и другие проекты студии.

По информации белорусского издания TUT.BY, ранее на этих частотах вещал российский телеканал ТНТ International. Как удалось выяснить журналистам, замена произошла в связи с тем, что с начала года истек срок действия договора на трансляцию между МТИС и ТНТ. Появится ли российский телеканал в сетке вещания — неизвестно.