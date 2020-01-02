Об это сообщается на сайте МТИС.
“С 1 января в сети МТИС в аналоговом формате начинает вещание культовый канал “KVARTAL TV”.
“KVARTAL TV” — детище легендарной украинской студии “Квартал 95” — развлекательный канал для молодого и активного зрителя с хорошим чувством юмора. …. Ищите новый канал в аналоговом формате на частоте 191.25 МГц. и в “цифре” на 402 МГц”, — говорится в сообщении оператора.
Отмечается, что в программе телеканала будут сериал “Сваты”, юмористические шоу “Вечерний Квартал” и “Рассмеши комика”, мультфильм в жанре политической пародии “Сказочная Русь” и другие проекты студии.
По информации белорусского издания TUT.BY, ранее на этих частотах вещал российский телеканал ТНТ International. Как удалось выяснить журналистам, замена произошла в связи с тем, что с начала года истек срок действия договора на трансляцию между МТИС и ТНТ. Появится ли российский телеканал в сетке вещания — неизвестно.
- Ранее российский телеканал СТС анонсировал показ нового сериала украинской студии “Квартал 95” под названием “Папик”.
- В начале декабря российский телеканал ТНТ, принадлежащий “Газпром медиа”, начал показывать сериал “Слуга народа”, главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. После показа первых трех серий ТНТ снял сериал с эфира.