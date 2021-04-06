Об этом сообщил народный депутат фракции “Европейская Солидарность” Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

“Дохозяйничались до отсутствия денег на оплату больничных. Правительство, а точнее Минсоцполитики, собирается подать в Верховную Раду законопроект, которым резко уменьшает выплаты по болезни”, – говорится в сообщении.

По словам Арьева, если стаж до 5 лет – человек получит только половину зарплаты, 5-10 лет – 60 %, 10-15 лет – 70 %, 15-20 лет – 80 % и лишь со стажем более 20 лет начислят больничные в размере зарплаты.

“Работодателям тоже привет: если монобольшинство за это проголосует, то им (работодателям, – ред.) придется оплатить не первые 5, как сейчас, а 10 дней больничного. То есть, в большинстве случаев, все переводится на них”, – добавил нардеп.

Он отметил, что такие изменения предлагаются из-за того, что деньги в Фонде социального страхования закончились.

“Как наполнить бюджет Зе-власть понятия зеленого не имеет. Знает только как этот бюджет пилить”, – добавил Арьев.