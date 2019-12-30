Министерство социальной политики намерено бороться со "схемам на гуманитарке" и не выступает против бизнес секонд-хенда.

Об этом в Facebook написал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

“Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Тому что достаточно часто гуманитарный груз используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. Потому что гуманитарную помощь не нужно растамаживать. Гуманитарный груз – это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать и единственная его цель – помочь тем, кто в этом действительно нуждается”, – отметил он, подчеркнув, что Минсоцполитики – единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному грузу статус гуманитарного.

“Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом гуманитарки. Удивился в негативном смысле – после пересечения границы эти грузы практически исчезают из наших радаров. При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается”, – рассказал Олег Коваль.

По его словам, часть этих гуманитарных вещей потом продается в магазинах или даже в бутиках.

Он считает, что товары, которое завозятся в Украину под видом гуманитарной помощи, а затем продаются людям за деньги – является схемой и коррупцией.

Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн.

“Вот против этого и направлена ​​наша инициатива. Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с секонд-хендом. Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, – мы не имеем ничего против”, – подытожил заместитель министра.