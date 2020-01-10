Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В министерстве отметили, что это связано с борьбой неправомерных схем с получением гумпомощи.

“Это решение было принято на основании рекомендаций рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи при Минсоцполитики, поскольку указанные получатели в нарушение ст.11 Закона Украины “О гуманитарной помощи” не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи”, – отметил замминистра соцполитики Олег Коваль.

По его словам, непредставление этих отчетов может свидетельствовать, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями.

Отмечается, что всего в Едином госреестре до вышеуказанного исключения была 1 тысяча 416 организаций-получателей гуманитарной помощи.