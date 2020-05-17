Об этом идет речь на официальном сайте ведомства.

Согласно изменениям, зарубежным компаниям запрещается поставлять компоненты компании Huawei, если они одновременно используют американское ПО в своей работы.

Поправки заблокировали поставку полупроводников Huawei без лицензии властей США.

Министр Торговли США Уилбур Росс объяснил, что ужесточения введены из-за того, что филиалы приспособились обходить ограничения. Росс считает, что Huawei таким образом вредит нацбезопасности США, используя при этом американские технологии.

Напомним, власти США начали блокаду Huawei в мае 2019 года, когда компанию внесли в “чёрный список” Минторга США. В результате санкций, американские не могут работать с Huawei за исключением отдельных случаев.