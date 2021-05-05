Про це йдеться у відповіді на запит #Букв.

Наголошується, що Мінцифри не володіє інформацією про бюджет на реалізацію цього освітнього серіалу, оскільки його розробили без державного фінансування.

При цьому до фінансування долучалися недержавні організації.

“Недержавні організації долучилися до фінансування освітнього серіалу. Зокрема, освітній серіал “Цифрова журналістика” розроблений за підтримки швейцарсько-української Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією”, – повідомили у Мінцифри.

Зазначимо, що Програма “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (Програма EGAP) реалізується з 2015 року Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge. На вебпорталі програми вказано, що вона співпрацює з українськими міністерствами, зокрема й з Міністерством цифрової трансформації України. Програма впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).

В Україні програма працює над розвитком двох ключових компонентів: розвиток електронних послуг та електронної демократії.

Загалом ця програма діє у 30 країнах, до її функціонування залучено 41 установу. При цьому на офіційному сайті EGAP вказано не швейцарські, а каліфорнійські контакти.

Цікаво, що в Україні EGAP функціонує за сприяння Фонду Східна Європа – наступника Фонду Євразія, який зароджувався у 90-х на території Росії за підтримки США. Фондом керують люди абсолютно різних професій, зокрема ексдипломат, політичний аналітик, ексчиновниця “Укроборонпрому” та навіть ресторатор.

Програма EGAP реалізувала кілька десятків різноманітних проєктів. Більшість з них створено у партнерстві з Міністерство цифрової трансформації, Міністерством юстиції та іншими міністерствами.

#Букви відправили запит щодо фінансування освітнього серіалу “Цифрова журналістика” у пресслужбу програми EGAP. Наразі очікуємо відповідь.

Серед іншого, у Мінцифри заявили, що спікерів обирала особисто авторка курсу Севгіль Мусаєва.

“Спікерів запрошувала Севгіль Мусаєва, головна редакторка українського інтернет-видання Українська правда. Основними критеріями відбору журналістів-гостей авторського курсу були професійність (в якій Севгіль мала бути впевнена) та корисний цікавий досвід”, – йдеться у відповіді.

При цьому пізніше у міністерстві заперечили самі собі, вказавши, що команда Мінцифри, долучена до створення серіалу, запропонувала участь різним медіа – Українська Правда, VoxCheck, Громадське телебачення, Заборона та іншим.