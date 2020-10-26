Об этом сообщает штаб ООС.
Так, в районе Авдеевки пророссийские оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет.
“Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, – говорится в сообщении штаба.
С начала 26 октября незаконные вооруженные формирования РФ режим прекращения огня не нарушали.
- 24 октября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.