25 октября на Донбассе боевики раз нарушили режим тишины - стреляли возле Авдеевки.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, в районе Авдеевки пророссийские оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет.

“Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, – говорится в сообщении штаба.

С начала 26 октября незаконные вооруженные формирования РФ режим прекращения огня не нарушали.