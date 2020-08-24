Правоохранители и взрывотехники проверили станцию столичного метрополитена, а также административное здание в центре Киева и не обнаружили взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Во время отработки сообщения о заминировании аэропорта “Киев” полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. В результате проведения поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы столичной полиции, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту “Киев” взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работа аэропорта восстановлена.

Кроме того, после проверки админздания на Европейской площади, станции метро “Крещатик” и площади “Майдан Независимости” никаких опасных предметов или веществ также не обнаружено.

Метрополитен работает в обычном режиме. Проверка других объектов продолжается.

Напомним, ранее в столичную полицию поступили сообщения о минировании нескольких стратегически важных объектов Киева, среди которых аэропорт “Киев” (Жуляны), административное здание на Европейской площади, Международный конгресс-центр, сеть магазинов, гостиница, торговый центр, банк, два мосты, Майдан Независимости и станция метро “Крещатик”.