Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.
Во время отработки сообщения о заминировании аэропорта “Киев” полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. В результате проведения поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы столичной полиции, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту “Киев” взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работа аэропорта восстановлена.
Кроме того, после проверки админздания на Европейской площади, станции метро “Крещатик” и площади “Майдан Независимости” никаких опасных предметов или веществ также не обнаружено.
Метрополитен работает в обычном режиме. Проверка других объектов продолжается.
Напомним, ранее в столичную полицию поступили сообщения о минировании нескольких стратегически важных объектов Киева, среди которых аэропорт “Киев” (Жуляны), административное здание на Европейской площади, Международный конгресс-центр, сеть магазинов, гостиница, торговый центр, банк, два мосты, Майдан Независимости и станция метро “Крещатик”.
- Напомним, ранее 21 июля аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Сообщение оказалось правдивым: взрывчатку обезвредили.