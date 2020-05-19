Об этом сообщает пресс-служба министерства.
“Министерство по делам ветеранов и вся ветеранская общественность осуждают действия журналиста, поскольку, по нашему мнению, данное интервью является прямой пропагандой вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, аннексии Крыма и имеет целью, в том числе, популяризацию военных преступлений на территории Украины”, – сказано в сообщении .
При этом в Минветеранов обращаются к правоохранителям с просьбой дать надлежащую оценку интервью соответственно действующему законодательству.
Также в министерстве призывают украинцев критически воспринимать получаемую информацию и игнорировать журналистов, позволяющих себе делать такие интервью.
“Каждый день, уже более 6 лет, украинские военные и добровольцы с мужеством отстаивают территориальную целостность, мир в нашем государстве, противостоят вооруженной и информационной агрессии со стороны непонятных вооруженных группировок и страны агрессора – России. Однако, именно в то время, когда необходимо консолидироваться и продолжать борьбу на всех фронтах, информационное пространство заполняется пропагандой агрессии на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма”, – говорится в заявлении.
- 18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым). Неделе ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
- Вечером 18 мая под офисом издания “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона.
- В свою очередь Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.