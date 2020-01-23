Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено, а будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.

Об этом рассказала в интервью агентству “Интерфакс-Украина” министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

“Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего Правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время”, – подчеркнула Коляда.

Она уточнила, что вопросы реинтеграции “не помещаются в функционал” одного объединенного министерство, и возникает необходимость в межсекторальном сотрудничестве.

В данный момент в министерстве проводятся консультации по подготовке к разделению.

“Очень важным для нас является обобщение и передача нашего опыта и наработок для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции”, – отметила Коляда.

На вопрос, как именно технически будет проходить разделение, она сообщила о наличии нескольких вариантов: в частности, может быть отменено решение, которое объединило два министерства.

“Подчеркну еще раз – реальность постоянно меняется. Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения – это структура, которая работает в режиме тушения пожаров. Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении”, – рассказала Коляда.

По словам министра, “логика объединения заключалась в типологизации управленских процессов и сокращении расходов на госаппарат”.

Стоит отметить, что Верховная Рада в августе 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Ранее существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов. Возглавила новое министерство Оксана Коляда.