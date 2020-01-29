Минздрав намерен организовать телефонный опрос пассажиров, которые прилетели из Китая, с целью мониторинга состояния их здоровья для противодействия распространения в Украине китайского коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

“С завтрашнего дня будет усилена работа с пассажирами, которые прилетели из Китая. Это будет персональная коммуникация. Глубина исследования составит две недели. Также отдельно, учитывая обновленную информацию о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней, а не 14 как это считалось ранее, для того, чтобы убедиться, что действительно все в порядке, действительно с ними будет происходить контакт специалистов телефонной связью”, – сказал он.

По словам Коваля, по данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человека.

Замминистра отметил, что граждане, в отношении которых возникнет подозрение на заражение китайским коронавирусом, могут быть взяты на карантин.

“Те, у кого повышается температура, могут попасть под карантин. С точки зрения медицинской карантин не нужен”, – сказал он.

При этом Коваль подчеркнул, что на сегодня в Украине нет подтвержденных случаев этого заболевания.

“Большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием. Общие рекомендации остаются без изменений. Причины бояться инфицирования китайским коронавирусом отсутствуют. Система здравоохранения готова”, – добавил он.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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