Соответствующую инициативу он озвучил перед заседанием Кабинета Министров 13 марта, информируют в пресс-службе Минздрава.
“Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон”, – отметил Емец.
Накануне заместитель министра – главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал в эфире программы “Право на власть” на канале “1+1” принятие законопроекта, необходимого для реагирования на вспышку коронавируса.
“Мы готовим законопроект о первоочередных мерах. Там отдельным вопросом рассматривается приоритет растаможки товаров, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции. Это средства индивидуальной защиты, лекарственные средства, если будут разработаны, для специфической терапии, это будет отдельный список товаров, который будет устанавливаться Кабинетом Министров”, – сообщил он.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.