Министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию коронавирусу COVID-19.

Соответствующую инициативу он озвучил перед заседанием Кабинета Министров 13 марта, информируют в пресс-службе Минздрава.

“Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон”, – отметил Емец.

Накануне заместитель министра – главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал в эфире программы “Право на власть” на канале “1+1” принятие законопроекта, необходимого для реагирования на вспышку коронавируса.

“Мы готовим законопроект о первоочередных мерах. Там отдельным вопросом рассматривается приоритет растаможки товаров, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции. Это средства индивидуальной защиты, лекарственные средства, если будут разработаны, для специфической терапии, это будет отдельный список товаров, который будет устанавливаться Кабинетом Министров”, – сообщил он.