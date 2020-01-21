Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Три человека погибли, 170 пациентов госпитализированы. Случаи заболевания среди лиц, приехавших из г. Ухань, были зарегистрированы в Таиланде (2), Японии (1) и Южной Корее (1).

Минздрав напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.