Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Три человека погибли, 170 пациентов госпитализированы. Случаи заболевания среди лиц, приехавших из г. Ухань, были зарегистрированы в Таиланде (2), Японии (1) и Южной Корее (1).
Минздрав напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:
избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).
Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.
Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением.