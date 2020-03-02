Министерство здравоохранения планирует, что обсервация в Новых Санжарах (Полтавская обл.) граждан, эвакуированных из китайской провинции Ухань в связи со вспышкой коронавируса, если не возникнет подозрений на заболевание, будет завершена в четверг.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

По словам Ляшко, все, кто находятся на обсервации, здоровы и ожидают ее завершения.

“Что касается ситуации в Новых Санжарах, где проходит наша обсервация, которая закончится в четверг. Сегодня мы имеем после утреннего осмотра стабильную ситуацию, как и всегда: симптомов ОРВИ не выявлено. Людей с повышенной температурой тела нет. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг”, – сообщил он.

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