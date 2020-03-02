Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.
По словам Ляшко, все, кто находятся на обсервации, здоровы и ожидают ее завершения.
“Что касается ситуации в Новых Санжарах, где проходит наша обсервация, которая закончится в четверг. Сегодня мы имеем после утреннего осмотра стабильную ситуацию, как и всегда: симптомов ОРВИ не выявлено. Людей с повышенной температурой тела нет. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг”, – сообщил он.
- 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.