Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Тест-система находится в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно туда.

Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно. Использовать сам тест можно будет уже на 4 сутки после появления симптомов. Результат через 10 минут.

В Минздраве напомнили, что 24 февраля начался скрининг температуры у людей, въезжающих на территорию Украины. Сейчас контроль температуры осуществляется в аэропортах, а также в определенных пунктах пропуска на западной границе страны.

Львовская, Черновицкая и Закарпатская области, в которые приезжает больше всего людей из Италии, в ближайшее время первыми получат тест-системы для выявления нового коронавируса, а специалисты пройдут соответствующее обучение.

В министерстве уточнили, что сейчас в Украине около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2000 врачей-инфекционистов, 5000 медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах.