Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения Украины.
“Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом”, – отмечается в сообщении.
Так, по результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет. Для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2 %.
Для 40-49-летних показатель заболеваемости составляет соответственно 0,3 %; для 50-59-летних – 1,3 %; для 60-69-летних – 3,4 %, для 70-79-летних – 7,8 %.
“В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5 %”, – подчеркнули в МОЗ.
- Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Это пациентка, которую ранее госпитализировали в Житомирской области.
- Отмечалось, что пациентка с коронавирусом с Житомирщины, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь. Сегодня женщину подключили к аппарату искусственного дыхания.