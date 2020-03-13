В зоне наибольшего риска из-за вспышки коронавируса COVID-19 находятся пожилые люди в возрасте 80 лет и более.

Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения Украины.

“Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом”, – отмечается в сообщении.

Так, по результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет. Для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2 %.

Для 40-49-летних показатель заболеваемости составляет соответственно 0,3 %; для 50-59-летних – 1,3 %; для 60-69-летних – 3,4 %, для 70-79-летних – 7,8 %.

“В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5 %”, – подчеркнули в МОЗ.