Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

По его словам, хотя и карантин в большинстве стран мира ослабляют, люди продолжают болеть.

“Мир сейчас в новой и опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность. Но вирус все еще быстро распространяется. Он, как и раньше, приводит к смерти, и большинство людей уязвимы”, – отметил глава ВОЗ.

Он также добавил, что в четверг зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Около половины больных – в Северной и Южной Америке.

“Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки”, – сказал Гебреисус.

