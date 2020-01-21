Текст выступления обнародован на сайте форума.

“Год назад я приехала в Давос и сказала вам, что наш дом в огне. Я говорила, что хочу, чтобы вы паниковали. Меня предупреждали, что говорить людям о панике по вопросам климата — опасное занятие. Мы не требуем от вас полагаться на технологии, которые сегодня даже не существуют и которые, возможно, никогда не появятся”, – заявила Грета.

Она обвинила мировых лидеров в отказе от снижения выбросов углекислого газа, несмотря на свидетельства надвигающейся климатической катастрофы.

“Мы не просим вас продолжать болтать о нулевых выбросах или углеродной нейтральности, жонглируя цифрами. Мы не говорим вам компенсировать ваши выбросы, просто заплатив кому-то за высадку деревьев где-нибудь типа Африки в то время, как леса в Амазонии вырубаются в невероятных масштабах. Конечно, высаживание деревьев — это хорошо, но этого не достаточно и это не может заместить реальное уничтожение природы. Будем честны. Нам не требуется “низкоуглеродная экономика”. Нам не нужно “снижать выбросы”. Наши выбросы должны остановиться. Тот факт, что США выходят из Парижского соглашения, возмущает и беспокоит каждого. Но то, что все мы не сможем выполнить обязательства по Парижскому соглашению, похоже не заботит людей во власти. И опять же, речь не идет о том, чтобы быть правыми или левыми… ни одна политическая идеология или экономическая структура не способна удержать климат и создать сплоченный устойчивый мир. Поскольку, если вы еще не заметили, мир уже в огне”, – отметила экологическая активистка.

Тунберг напомнила, что если человечество хочет ограничить рост глобальной температуры 1,5 градуса, то должно соблюдать лимит выбросов СО2 в атмосферу.

“Мы требуем от участников Всемирного экономического форума в этом году из всех компаний, банков, институций и правительств следующее: немедленно прекратить все инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива, немедленно остановить все субсидии на ископаемое топливо и

и немедленно и полностью отказаться от ископаемого топлива. Мы не хотим, чтобы это было сделано в 2050-м, 2030-м или даже в 2021 году. Мы хотим этого прямо сейчас”, – выдвинула требования школьница.

Грета подчеркнула, что не намерена сдаваться.

“Так что вы или делаете это, или вам придется объяснять собственным детям, почему вы сдаетесь перед целью остановить глобальное потепление на росте в 1,5 ºC. Сдаетесь, даже не попытавшись. Что же, я здесь, чтобы рассказать вам об этом — в отличие от вас, мое поколение не сдастся без боя. Эти факты очевидны, но все еще слишком некомфортны, чтобы вы их признали. Вы просто опускаете эту тему, поскольку считаете ее слишком депрессивной и думаете, что люди сдадутся. Но люди не сдадутся. Сдаетесь тут только вы… Наш дом все еще в огне. Ваше бездействие с каждым часом разжигает пламя. И мы все еще призываем вас паниковать и действовать так, как если бы вы любили ваших детей больше всего на свете”, – резюмировала экологическая активистка.