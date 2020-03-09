Мировые цены на нефть упали на 31 % - это худший показатель с 1991 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Рынки нефти обвалились более чем на треть после распада альянса ОПЕК+, который спровоцировал ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на почти на треть – до 31,43 доллара за баррель. Ниже цена на нефть этой марки была в 1991 году.

Поскольку мировой нефтяной ориентир упал до 31,02 доллара за баррель, Goldman Sachs Group Inc. предупредил цены могут упасть почти до 20 долларов за баррель.

Стоимость нефти марки WTI упала на 27 %, до 30,27 доллара за баррель. WTI в последний раз опускалась до 30,3 доллара в 2016-м и 2003 годах.

Падение цен на нефть также произошло на финансовых рынках. Фьючерсы на акции США резко упали, наряду с нефтяными валютами, включая норвежскую крону и мексиканское песо, в то время как японская иена и золото, подскочили. Акции нефтедобывающих компаний оказались под давлением: китайская CNOOC Ltd. и австралийская Santos Ltd. потеряли более 20 %.

Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом, поскольку стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей.