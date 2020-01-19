Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Сейчас подтверждено более 60 случаев заболевания новым коронавирусом, но, по оценкам британских экспертов, эта цифра приближается к 1700.
Известно, что два человека умерли от респираторного заболевания, в городе Ухань.
Сингапур и Гонконг проверяют авиапассажиров из Ухани. Власти США объявили о подобных мерах в трех крупных аэропортах в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Международный аэропорт Ухань обслуживает население 19 миллионов человек, но только 3400 человек в день путешествуют по всему миру.
Впервые вирус зафиксировали в Ухане, но недавно его обнаружили в Таиланде и в Японии.
Китайские власти говорят, что распространение вируса от одного больного человека к другому не было. Вспышку они связывают с рынком морепродуктов в Ухани, где также продают живых животных.
У больных взяли пробы для лабораторных исследований.
Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.
К коронавирусам относится большое количество вирусов, но только шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.
В 2002-2003 годах от коронавируса, который возник в Китае, умерли более 700 человек в разных странах.
Тогда заболели более 8000 человек в 26 странах.
- В крупных аэропортах США будут проверять пассажиров, прибывших из Китая, на заражение неизвестным респираторным вирусом.