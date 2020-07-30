Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Активисты отмечают, что накануне президентских выборов, которые состоятся в Беларуси 9 августа, в стране продолжается кампания против политически активных женщин и родственниц политических активистов, которая проявляется в гонениях, угрозах сексуального насилия или угрозах лишения родительских прав. Что, в свою очередь, устанавливает четкие гендерные роли для женщин и ограничивает их право на свободную самореализацию.
Участники акции убеждены, что в современном мире не должно быть места безосновательным преследованиям, давлению и гендерно обусловленному насилию в отношении активисток, как и сексизму и гендерным стереотипам.
- Ранее жену белорусского оппозиционера и экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Веронику вызвали на допрос в министерство внутренних дел Беларуси.