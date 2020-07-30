Сегодня, 30 июля, под посольством Республики Беларусь состоялась акция солидарности, призывающая прекратить репрессии против политически активных женщин и оппозиционных активистов и гарантировать честные выборы в Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты отмечают, что накануне президентских выборов, которые состоятся в Беларуси 9 августа, в стране продолжается кампания против политически активных женщин и родственниц политических активистов, которая проявляется в гонениях, угрозах сексуального насилия или угрозах лишения родительских прав. Что, в свою очередь, устанавливает четкие гендерные роли для женщин и ограничивает их право на свободную самореализацию.

Участники акции убеждены, что в современном мире не должно быть места безосновательным преследованиям, давлению и гендерно обусловленному насилию в отношении активисток, как и сексизму и гендерным стереотипам.