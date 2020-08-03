Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 31 июля определила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19.
Сегодня, 3 августа, вступили в силу правила зонального карантина. Страну поделили на четыре зоны: начиная от “зеленой” зоны и заканчивая “красной”.
“Полномочия по установлению этих ограничений имеет исключительно центральная комиссия ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. То, что касается органов местной власти, согласно их полномочий, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать”, – сказал министр Степанов.
- Несмотря на включение Тернополя в красную зону карантина, местные власти пока не намерены ужесточать ограничения, поскольку не видят для этого оснований.
- 3 августа вступают в силу правила зонального карантина: города и районы будут разделены на четыре зоны в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.