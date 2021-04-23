Івано-Франківська обласна рада скасувала своє рішення про ліквідацію Долинського центру соціальної підтримки дітей та сімей "Теплий дім".

Про це повідомила депутат Київради, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, яку цитує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Як відомо, 19 лютого цього року тимчасова більшість в Івано-Франківській облраді прийняла рішення про припинення діяльності центру шляхом його ліквідації.

Водночас фракція “Євросолідарності” в облраді голосувала проти закриття закладу і зробила все можливе для перегляду рішення на сесії та збереження “Теплого дому”.

“Я хочу повідомити радісну новину. Щойно Івано-Франківська обласна рада скасувала своє рішення про ліквідацію дитячого центру “Теплий дім” у м. Долина. Хочу зауважити, що Долинський центр повністю відповідає всім вимогам реформи деінституалізації і може бути прикладом для інших подібних закладів. Тож давайте і надалі не залишатися байдужими і спільно робити добрі справи”, – наголосила Марина Порошенко.

Варто зазначити, що раніше вона побувала на Прикарпатті і вивчила ситуацію з дитячим закладом. Крім того, на початку березня пані Порошенко на спільному брифінгу із народними депутатами від “ЄС” у Верховній Раді закликала скасувати рішення про ліквідацію центру.

Як відомо, у закладі є три малі групові будинки, в яких виховуються: 31 дитина з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 8 дітей з інвалідністю та 26 дітей, які перебувають на обліку з приводу різних захворювань. Крім того, є денний стаціонар для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Відділення центру сформовані із збереженням родинних зв’язків, вікових, індивідуальних та психологічних особливостей дітей. Освіту вихованці закладу здобувають в інклюзивних школах м. Долина та Долинської ОТГ.

Як зазначила пані Порошенко, в результаті закриття “Теплого дому” “дітей довелося б перевести до інтернатних закладів, в яких умови наближені до радянських”. До того ж, ці заклади знаходяться в іншій частині області.

Марина Порошенко зауважила, що в разі закриття центру діти з міста Долина, які мешкають в безпосередній близькості до центру, втратили б можливість отримати якісні корекційно-розвиткові послуги. А цим “порушується принцип наближення послуг до населення”.