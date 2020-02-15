Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные украинские выборы должны состояться на Донбассе и в Крыму осенью.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Зеленский отметил, что власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями непризнанных “республик”.

“Вы знаете, нас убеждают в том, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, что являются непризнанными с точки зрения международного права”, – заявил он.

Президент добавил, что сейчас главная цель — проведение выборов на всей территории Украины, включая Донбасс и Крым.

“Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными”, – отметил он.