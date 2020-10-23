#Буквы подготовили подробную инструкцию, как правильно проголосовать.
Как заполнять бюллетень?
Чтобы проголосовать за кандидата в депутаты областного, районного и городского (сельского или поселкового) совета с числом избирателей 10 тысяч и более, в первом квадратике нужно поставить “плюсик” или любую другую отметку, выбирая партию, а в соседнем квадрате вписать номер по трафарету.
Следует отметить, что вносить надо максимально точный номер, указанный рядом с фамилией избранного кандидата (например: не 06, а 6; не 01, а 1 и т.д.). Эти цифры необходимо писать так, как раньше писали индексы на открытках и почтовых конвертах в Украине.
На избирательных участках украинцы получат также бюллетени другого типа (для голосования за кандидата на должность городского, сельского или поселкового головы). Подобные бюллетени также получат избиратели для голосования за кандидатов в депутаты городского (сельского или поселкового) совета с числом избирателей в 10 тысяч.
Отличаться такие бюллетени будут только “шапкой” с названием соответствующих выборов, округом и фамилиями.
Такой бюллетень будет содержать нумерацию, квадратик, где необходимо поставить отметку (галочку, плюсик или другую) и список фамилий в алфавитном порядке с краткой информацией о каждом кандидате (партийность или самовыдвижение, место работы, место жительства и т.д.).
Что делать, если вы ошиблись, заполняя бюллетень?
В таком случае избирателю необходимо:
- безотлагательно обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с письменным заявлением и просьбой выдать другой избирательный бюллетень;
- получить новый избирательный бюллетень взамен на испорченный, так же, как получал первый (согласно части 3 статьи 248 УК);
- уполномоченному члену участковой избирательной комиссии сделать соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии избирателя и засвидетельствовать ее своей подписью;
- члену участковой избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, немедленно погасить испорченный бюллетень избирателя как неиспользованный и составить акт об этом;
- избирателю и двум членам избирательной комиссии, которые выдавали бюллетень, подписать акт, который должен быть приобщен к списку избирателей;
- члену участковой избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, хранить погашенный бюллетень до подсчета голосов;
- при подсчете голосов этот погашенный бюллетень учесть как неиспользованный и запаковать вместе с контрольным талоном в пакет с неиспользованными избирательными бюллетенями.