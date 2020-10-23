Уже в это воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут очередные выборы в областные советы. И первые выборы в районные советы и объединенные общины.

#Буквы подготовили подробную инструкцию, как правильно проголосовать.

Как заполнять бюллетень?

Чтобы проголосовать за кандидата в депутаты областного, районного и городского (сельского или поселкового) совета с числом избирателей 10 тысяч и более, в первом квадратике нужно поставить “плюсик” или любую другую отметку, выбирая партию, а в соседнем квадрате вписать номер по трафарету.

Следует отметить, что вносить надо максимально точный номер, указанный рядом с фамилией избранного кандидата (например: не 06, а 6; не 01, а 1 и т.д.). Эти цифры необходимо писать так, как раньше писали индексы на открытках и почтовых конвертах в Украине.

На избирательных участках украинцы получат также бюллетени другого типа (для голосования за кандидата на должность городского, сельского или поселкового головы). Подобные бюллетени также получат избиратели для голосования за кандидатов в депутаты городского (сельского или поселкового) совета с числом избирателей в 10 тысяч.

Отличаться такие бюллетени будут только “шапкой” с названием соответствующих выборов, округом и фамилиями.

Такой бюллетень будет содержать нумерацию, квадратик, где необходимо поставить отметку (галочку, плюсик или другую) и список фамилий в алфавитном порядке с краткой информацией о каждом кандидате (партийность или самовыдвижение, место работы, место жительства и т.д.).

Что делать, если вы ошиблись, заполняя бюллетень?

В таком случае избирателю необходимо: