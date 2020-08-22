Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что запланированные на 25 октября местные выборы в Украине могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.

“Если говорить с юридической точки зрения – на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения. Думаю, что господин Ляшко (главный санврач – ред.) и вся команда, которая борется с эпидемией, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах”, – сказал Корниенко.

Он также отметил, что когда в 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе, выборы в объединенные общины там не проводились, а прошли они позже.