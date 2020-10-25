В Украине по состоянию на 10:00 на местных выборах не начали работу четыре избирательных участка, а 65 избирательных комиссий начали работу несвоевременно.

Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

“По состоянию на 10 утра остаются не открытыми 4 избирательных участка – Донецкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Полтавская области. Несвоевременно начали работу 65 избирательных комиссий. В день выборов уже зарегистрировано 383 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Составлено 2 административных протокола и открыто 6 уголовных производств”, – сказал он.

Яровой также отметил, что почти 140 000 правоохранителей приступили к выполнению задач по обеспечению законности и порядка во время выборов.

Кроме того, он добавил, что по всем регионам на боевом дежурстве находится авиация, чтобы вовремя реагировать на изменение оперативной обстановки.

В свою очередь, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что спасатели несут службу в усиленном режиме. Сейчас чрезвычайных ситуаций в стране нет. Всего привлечено более 42 000 спасателей, 3800 единиц техники и 12 воздушных судов.