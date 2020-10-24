Сегодня, 24 октября, в Украине установлен “день тишины“ перед очередными выборами в областные советы и первыми выборами в районные советы и объединенные общины.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, уже в это воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут очередные выборы в областные советы. А также первые выборы в районные советы и объединенные общины. День накануне традиционно считается днем тишины.

Согласно закону, предвыборная агитация должна завершиться в 00:00 последней пятницы перед днем голосования (23 октября).

После этого времени коммунальные службы обязаны снять все агитационные материалы кандидатов, размещенные ранее в общественных местах — ситилайты, плакаты, билборды и т. д.

В это же время запрещаются проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии и от имени кандидатов в депутаты. Также запрещено распространение агитационных материалов, а также публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий.

Кроме того, в течение последних двух дней перед днем голосования, то есть 23 и 24 октября, запрещается обнародование результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

За нарушение правил дня тишины предусмотрена административная ответственность. Штраф для обычных граждан может составить 510−850 грн, для должностных лиц — 850−1360 грн.